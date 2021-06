Loterias deste sábado (19/6): ganhador da Mega-Sena leva R$ 7 milhões

(foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (19/6), duas: os concursos 2260 dae o 2382 daO sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.Importante lembrar que não ocorreu o sorteio da Quina. A modalidade segue em acúmulo para o Especial de São João, em 26 de junho.A queridinha da noite, a Mega-Sena, teve as seguintes dezenas sorteadas:Uma aposta simples de São Paulo faturou o prêmio de R$ 7.098.061,76.Para o concurso seguinte, na próxima quarta-feira (23/6), o ganhador levará R$ 2,5 milhões.Os números sorteados pelas Lotofácil foram:O prêmio foi dividido entre 5 apostas (considerando uma com três cotas e outra com sete cotas), que acertaram as 15 dezenas. Cada contemplado levou para casa R$ 1.276.104,49.