Veja o resultado da Lotofácil 2264, Dupla Sena 2239 e outras duas loterias

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (24/06), os concursos 2264 da Lotofácil, 2239 da Dupla Sena, 1654 da Timemania e 472 do Dia de Sorte. As cinco loterias pagaram, juntas, R$ 15 milhões.



O sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.