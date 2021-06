'CPF cancelado!', comemora Bolsonaro sobre a morte de Lázaro Barbosa

O presidente Jair(sem partido) comemorou a morte de, de 32 anos, acusado deuma família em uma chacina, balear pelo menos outras quatro pessoas e fazer outras reféns no Distrito Federal (DF) e em Goiás. Ele foi baleado nesta segunda-feira (28/6) em uma troca de tiros com as forças de segurança na região de Águas Lindas de Goiás.

'O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem', escreveu Bolsonaro no Twitter

LÁZARO: CPF CANCELADO! %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

- Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos! %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

Procurado há 20 dias

“CPF CANCELADO!”, escreveu, em caixa alta, no Twitter. “Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, quehomens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos”, concluiu em outro tweet.Após a divulgação da morte de Lázaro, o termo 'CPF cancelado' tomoudas redes sociais. Nesta manhã, a expressão esteve entre os cinco assuntos maisno Twitter no Brasil e na 19ª posição nos assuntos mais falados no mundo na rede social. A expressão foi divulgada pelo presidente pela primeira vez numa foto tirada em abril durantea Manaus.A reação pela morte de Lázaro retomou o ânimo do discurso de Bolsonaro sobre combate àentre os bolsonaristas, que estava com baixaem meio às mortes contra a COVID-19 no País. No entanto, mesmo com a reação de aprovação de seus apoiadores, a publicação de Bolsonaro comemorando a morte de Lázaro soma comentários que relembrar as mais de 510 mil mortes pelano Brasil. 'Só o dele não. Mais de 510 mil CPFs cancelados', pontuou um perfil.









Em 26 de abril, Lázaro cometeu estupro e roubo contra uma mulher que abordou na rua. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Já em 17 de maio, ele invadiu outra chácara, próxima à da família assassinada. Nela, amarrou as vítimas e as ameaçou com revólver e faca, obrigou todos a ficarem nus e as moças da família a cozinharem para ele.

Novas invasões, confissão e incêndios

As buscas por Cleonice já completavam 24 horas quando a PCDF descobriu outra invasão em uma chácara próximo ao local onde a empresária foi sequestrada. Lázaro foi reconhecido pela nova vítima. Durante três horas da tarde de 10 de junho, ela e o caseiro foram mantidos reféns.





De acordo com relatos das vítimas, Lázaro encontrou o caseiro primeiro e disse que não ia fazer nada, contanto que ninguém reagisse. Em seguida, colocou uma máscara de criança e mandou chamar quem estava dentro de casa. Para a dona da chácara, o criminoso confessou ter matado a família Vidal, mas disse que não estava só.





Na madrugada de sexta-feira (11/6), as buscas por Lázaro e por Cleonice ultrapassaram a fronteira do Distrito Federal. O suspeito invadiu uma chácara em Ceilândia por volta das 20h, fez o caseiro refém e roubou um veículo, um Palio branco, que usou para se dirigir até Cocalzinho de Goiás (GO), às 3h30. Lá, na BR-070, incendiou o carro.





Ainda na cidade, Lázaro invadiu outra chácara, fez um caseiro refém e o obrigou a cozinhar no sábado (12/6). Depois, invadiu outra residência e baleou três homens, que ficaram em estado grave. No fim da noite, ateou fogo em outra chácara. Foi neste mesmo dia, à tarde, que Cleonice foi encontrada, sem vida, por familiares e vizinhos em um córrego próximo ao local em que morava.





No domingo (13/6), o suspeito roubou um carro, crime denunciado pelo dono aos mais de 200 policiais mobilizados na cidade de Cocalzinho. O veículo foi encontrado às margens da BR-070, próximo a Edilândia (GO), local em que as buscas foram intensificadas.