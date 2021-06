Policia diz que há risco do Lázaro coagir motorista a levá-lo no porta-mala

(foto: Ed Alves/CB/D.A. Press) movimento de assassinado a família Vidal, em Ceilândia, em 9 de junho. As buscas por Lázaro Barbosa, 32 anos entram no 12º dia neste sábado (19/6). Na base da força-tarefa montada em uma escola do distrito de Girassol (GO), ode policiais foi intenso no começo da manhã . Neste momento, as equipes estão espalhadas no mato procurando o suspeito de tera família Vidal, em Ceilândia, em 9 de junho.









Segundo ele, a maioria dos motoristas parados está deixando a área rural dos municípios de Girassol e Edilândia, com medo do foragido. Além disso, migram em direção a áreas mais urbanas, onde o sinal de telefone é melhor. "Mais difícil de pedir socorro (na região onde Lázaro se esconde)", acrescenta.





O trabalho é feito dia e noite e a estimativa é de que por minuto, quase 10 carros sejam abordados, nos dois sentidos da rodovia. Com o fim de semana, há ainda o fluxo intenso de turistas que seguem para cidades turísticas, como Pirenópolis (GO).





Nessa sexta-feira (18/6), as forças policiais chegaram a seguir uma pista do paradeiro do homem dentro da mata. Além de vasculharem a área por terra, com viaturas, policiais seguiram à pé com cães farejadores e outros, montados em cavalos. Helicópteros e drones são usados nas buscas e, nada, até agora.





Entenda o caso





família de quatro pessoas em uma região de chácaras de Ceilândia. Depois de assassinar Cláudio Vidal, 48, e os filhos Carlos Eduardo, 21, e Gustavo, 15, Lázaro sequestrou Cleonice Vidal. A enterrada nessa segunda-feira (14/6), no cemitério de Taguatinga. Lázaro Barbosa é procurado desde a semana passada, apontado como o autor da chacina contra umade quatro pessoas em uma região de chácaras de Ceilândia. Depois de assassinar Cláudio Vidal, 48, e os filhos Carlos Eduardo, 21, e Gustavo, 15, Lázaro sequestrou Cleonice Vidal. A vítima foi encontrada sem vida no sábado (12/6), em um córrego próximo de onde residia com a família. A família foinessa segunda-feira (14/6), no cemitério de Taguatinga.





Além da chacina, durante a fuga Lázaro invadiu várias chácaras da região do Entorno , e baleou ao menos quatro pessoas até agora: três civis e um policial militar de Goiás. O policial e um dos civis, estão fora de risco. Os outros dois, seguem internados em estado grave.





Na terça-feira (15/6), Lázaro fez refém uma família de três pessoas em uma chácara no povoado de Edilândia, em Cocalzinho. Uma das vítimas conseguiu avisar a polícia, que se deslocou para a área. Houve uma troca de tiros, em que um policial militar de Goiás ficou ferido. Lázaro, de novo, conseguiu fugir.