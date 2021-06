São Paulo tem filas nos postos de saúde para incluir nome na 'xepa da vacina'

Postos de vacinação da cidade de São Paulo registraram filas ao longo desta sexta-feira, 18. O motivo é a chamada "xepa da vacina", ação da Prefeitura que possibilita que pessoas maiores de 18 anos sem comorbidades (doenças preexistentes) sejam vacinadas com doses remanescentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A ideia é evitar o desperdício de doses após a abertura dos frascos de imunizantes contra a covid-19.



Tiago Cardoso, de 28 anos, aproveitou a manhã para se cadastrar na "xepa" da UBS Jardim Aeroporto, na zona sul. Ele demorou uma hora para conseguir colocar seu nome na lista. "As filas estavam mais ou menos organizadas. Do lado direito era para quem ia se cadastrar. Já do outro era quem estava indo tomar alguma dose da vacina", disse o youtuber. Ele afirma, entretanto, que só conseguiu decifrar aonde deveria ir porque perguntou a uma enfermeira que estava no local, e relata ter encontrado muitas pessoas perdidas.



Na UBS Humaitá, na Bela Vista, região central, Karla Teixeira, de 23 anos, disse que não foi necessária uma longa espera para conseguir colocar o nome do irmão na lista. Mas, quando chegou ao local, não havia divisão nas filas. "Estavam misturadas e um pouco bagunçado. Só depois eles dividiram. Quem foi se vacinar, foi para dentro da escola. Quem estava fazendo o cadastro foi direcionado para a quadra", conta a estudante.



Giullia Gusman e Ana Carolina, de 25 e 24 anos, também tiveram de esperar uma hora até conseguirem o nome na lista da "xepa". Já Caroline Pinezi, de 22 anos, não teve a mesma sorte. A jornalista foi a dois postos de vacinação para tentar se cadastrar e não conseguiu. "Fui ao Allianz Parque (zona oeste) e o segurança me informou que estava demorando em torno de duas horas para conseguir realizar o cadastro", conta. No horário do almoço, ela tentou ir a outro posto, na UBS Vila Romana, onde a organização não estava clara e a fila demorava até 40 minutos. Como precisava voltar ao trabalho, não conseguiu esperar e optou por voltar na próxima segunda-feira, 21.



Xepa da vacina



Para se inscrever na lista de espera da vacinação, é necessário ir a uma UBS e apresentar documento com foto, carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço. O contato, em caso de disponibilidade de doses remanescentes, será feito por telefone. A orientação da Secretaria de Saúde do Município é de que nenhuma dose viável de vacina seja desperdiçada.



A Prefeitura também orienta que os postos cadastrem só pessoas residentes da cidade de São Paulo e que sejam elegíveis na área de abrangência da respectiva unidade de saúde. Isto inclui moradores, estudantes e quem trabalha na região.



Mesmo estando com a lista de espera aberta, o município seguirá uma ordem de priorização:



Lactantes sem comorbidades (até 2 anos de amamentação), acima de 18 anos;

Acadêmicos em Saúde em estágio, independente do período de formação e estudantes de área técnica em saúde em estágio, independente do período de formação;

Pessoas com mais de 18 anos.



Procurada pela reportagem sobre a ordenação das filas e reorganização do fluxo da "xepa da vacina", a Prefeitura de São Paulo ainda não se manifestou.