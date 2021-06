Laboratório alerta para aumento da procura por testes de COVID-19 no país

Em maio, a procura por exames RT-PCR aumentou mais de 25% em relação ao mês anterior (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Em, o número derealizados pelo Grupo Pardini, em todo o país, aumentou mais de 25%, em relação ao mês de

Os números da Região Sul mostram um crescimento de 59,9% em relação à média de abril. A região apresentou o maior aumento de volume em relação à média nacional nas últimas quatro semanas.





Já no Sudeste houve crescimento de 29,8% no número de testes realizados em comparação com abril.





Os dados da Região Centro-Oeste do país também chamam a atenção, pois mostram elevação de 17,9% no volume de teste e aumento da taxa de positividade – de 19% para 21% – comparando com o mês anterior.





“Os números retratam realmente o cenário nacional, o colapso vivenciado pelo Centro-Oeste e, possivelmente, no Sul nas próximas semanas. Há uma tendência de aumento na demanda de exames nesta semana, reflexo do feriado prolongado da semana anterior”, explica Melissa.





Segundo a infectologista, a previsão é que surjam mais casos e internações em várias regiões do país.





A rede já realizou mais de 4 milhões de exames para detectar o novo coronavírus no Brasil – o que representa cerca de 10% dos exames RT-PCR (método padrão-ouro para diagnóstico do SARS-COV-2) feitos no país.

A taxa de positividade em maio ficou entre 25 e 27%. A infectologista do laboratório, Melissa Valentini, chama a atenção para a crescente demanda, que reflete no atual cenário de aumento de casos e de internações por