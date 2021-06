Mineradora vai pagar R$ 8 mil em esmeraldas para ex-funcionário

Ex-funcionário pode receber R$ 8 mil em esmeraldas (foto: Pixabay)

A Justiça do Trabalho de Uruaçu, município localizado no norte do estado de Goiás,, nesta segunda-feira (31/5), umentre umae um ex-funcionário que trabalhava na função de ajudante de pedreiro. Na ocasião, ficou decidido que a empresa irá pagarem pedrasbrutas ao ex-empregado.





O juiz Antônio Gonçalves Pereira, titular da Vara do Trabalho, foi o responsável por homologar o acordo. A empresa deve pagar ao ex-funcionário as esmeraldas até o dia 1º de julho. Além disso, as pedras devem vir com o certificado de autenticidade assinado por um gemólogo (especialista em pedras preciosas) inscrito no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA) e com o termo de transferência de titularidade das esmeraldas.





Ficou acordado também que o ex-empregado pode aceitar receber o pagamento em oito parcelas de R$ 1 mil, no lugar das pedras.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





O homem trabalhou na mineradora por mais de dois anos e ajuizou a ação pedindo ode verbas rescisórias, saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e anotação de todo o período trabalhado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).