Jovem negro leva soco no rosto durante abordagem policial

Jovem leva soco no rosco e cai no chão inconsciente (foto: Reprodução) Corregedoria da Polícia Militar instaurou inquérito para apurar possível abuso de autoridade de um policial que agrediu um jovem negro com um soco no rosto durante abordagem na noite de sábado, em Caieiras, na Grande São Paulo. Um vídeo gravado por uma pessoa mostra o militar, que é identificado como cabo Oliveira, discutindo com a vítima no meio da rua, ao lado de outros dois rapazes. instaurou inquérito para apurar possível abuso de autoridade de um policial que agrediu um jovem negro com um soco no rosto durante abordagem na noite de sábado, em Caieiras, na Grande São Paulo. Um vídeo gravado por uma pessoa mostra o militar, que é identificado como cabo Oliveira, discutindo com a vítima no meio da rua, ao lado de outros dois rapazes.





No boletim de ocorrência, consta que os policiais são do 26º Batalhão Metropolitano. Eles alegaram que fizeram abordagem em três jovens que estavam em duas motocicletas. Segundo o documento, os policiais foram recebidos com xingamentos e se negaram a obedecer as ordens passadas pelos guardas, inclusive com “sinais de estarem embriagados”.





O autor da agressão relatou que, em diversas oportunidades, o jovem investiu contra ele, que pediu para que ele, seus companheiros e curiosos se afastassem, já que muitos teriam cercado os policiais. Ele foi afastado do serviço operacional até que a investigação seja concluída.





O jovem foi levado ao Hospital de Caieiras para receber os primeiros socorros e foi liberado.

Um dos rapazes abordados postou um vídeo numa rede social se mostrando indignado com o fato. “Você é abordado, chamado de neguinho, chamado de lixo, você acha que ia ficar alterado ou não? Não, eu não sou lixo, não, eu trabalho, eu pago minhas contas”, relata.