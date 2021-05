Condenado homem que tentou matar a filha recém-nascida por ciúme da esposa

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) obteve ade um homem acusado de tentativa de homicídio contra a própria filha de apenas 4 meses, em uma fazenda, no Distrito Federal. A Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria conseguiu a condenação por 30 anos e dois meses de reclusão em regime fechado. Ofoi realizado na quinta-feira (27/5).

Todas as qualificadoras propostas pelo órgão público foram aceitas pelo juiz, que acolheu o pedido da Promotoria deao exercício do poder familiar. Inicialmente, o caso foi tratado como lesão corporal, mas, após as investigações do MPDFT, a denúncia foi apresentada como tentativa de homicídio quadruplamente qualificado no contexto dedoméstica e familiar.