PM usa balas de borracha para dispersar protesto em Recife; veja

contra o presidente Jair Bosonaro (Sem Partido) em Recife, Pernambuco, foipelo Batalhão deda Polícia Militar (PM), que usou bombas e spray de pimenta durante ato convocado pelas, na manhã deste sábado (29/5). Os policiais dispararam contra os manifestantes com bala de borracha,de efeito moral e spray de pimenta nas proximidades da Ponte Duarte Coelho, na Área Central da cidade, no momento em que a mobilização se encaminhava para o final.

Segundo relato dos manifestantes parlamentares, líderes sindicais e dos movimentos populares presentes no ato, houve tentativa de diálogo com o comando da equipe do Batalhão de Choque e com o Governador do Estado, Paulo Câmara (PSB), por telefone, mas não eles foram recebidos e atendidos para iniciar uma negociação.

Após repercussões negativas sobre a abordagem truculenta, a vice-governadora Luciana Santos (PCdoB), se pronunciou através das redes sociais e afirmou que a ordem de dispersar o ato não partiu do governo de Pernambuco. O governador Paulo Câmara (PSB) ainda não se manifestou sobre o ocorrido. “Acabo de saber do episódio, na [Avenida] Dantas Barreto, da violência praticada contra os manifestantes e quero aqui dizer que isso não foi autorizado pelo governo do estado", disse Luciana Santos.

Na véspera da mobilização, a 34ª Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, com atribuição na Promoção e Defesa da Saúde do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), expediu uma recomendação orientando a não realização de eventos presenciais que possam promover aglomerações. O documento se baseou nas novas medidas de restrições adotadas pelo Governo do Estado por causa do aumento de casos de coronavírus em Pernambuco.