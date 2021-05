Fiocruz prevê 12 milhões de doses da AstraZeneca com chegada de insumo

(foto: / AFP / MICHAEL DANTAS)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou nesta segunda-feira (17/5) que os lotes do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) que chegarão da China nos dias 22 e 29 deste mês serão suficientes para a entrega de 1de doses dacontra a COVID-19 Oxford/AstraZeneca. Além disso, a entidade estima a entrega de mais 18 milhões de unidades do imunizante até meados de junho.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde Rodrigo Cruz afirmou nesta segunda-feira, em Comissão Mista do Senado, que o governo chinês já teria autorizado o embarque dos lotes.



Em visita às instalações da Fiocruz no período da manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a estrutura capacitada para produzir vacinas com tecnologia totalmente nacional, prevista para acontecer ainda neste mês. "É a esperança para a população e para pôr fim à pandemia", declarou.