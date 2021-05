Butantan paralisa produção da coronavac; faltam insumos da China

A produção no Brasil da vacina Coronavac será paralisada nesta sexta-feira (14/05) por falta de insumos.

O envase do imunizante já tinha sido interrompido no final de abril por falta de matéria-prima. Também nesta sexta-feira será entregue o último lote da vacina ao governo federal.





Com a entrega estimada para esta sexta-feira (14) de mais 1,1 milhão de doses da CoronaVac para o governo federal, não há mais material para processamento em nenhuma etapa de produção.O Butantan aguarda a liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para retomar a produção.O governo de São Paulo tem participado de reuniões com o embaixador do Brasil na China para tentar viabilizar a autorização para a exportação dos insumos da vacina.De acordo com o governador João Doria (PSDB), com os 10 mil litros de IFA prontos no laboratório da Sinovac na China para serem enviados ao Brasil, o Instituto poderá produzir aproximadamente 18 milhões de doses da CoronaVac.Doria atribui os entraves na importação às constantes declarações contra a China feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).De acordo com o governador, a falta de insumos para a fabricação da vacina no Brasil vai impactar a distribuição do imunizante prevista para o mês de maio. De um total de 12 muilhões de doses, serão entregues apenas 5 milhões.