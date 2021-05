Explosão causada por vazamento de gás deixa 4 pessoas feridas no DF

Vazamento aconteceu em um botijão de gás (foto: Divulgação - CBMDF) explosão, provocada por vazamento de gás de cozinha, deixou quatro pessoas feridas na noite de quarta-feira (12/5), em Ceilândia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender essa ocorrência por volta das 20h40. O acidente ocorreu em um edifício de dois pavimentos com algumas quitinetes. De acordo com a corporação, dez pessoas residem no prédio, mas apenas sete estava no momento da explosão. Uma, provocada porde gás de cozinha, deixou quatro pessoas feridas na noite de quarta-feira (12/5), em Ceilândia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar foipara atender essapor volta das 20h40. O acidente ocorreu em um edifício de dois pavimentos com algumas quitinetes. De acordo com a corporação, dez pessoas residem no prédio, mas apenas sete estava no momento da explosão.









Alguns dos moradores do prédio relataram aos bombeiros que, ao perceberem um vazamento de gás em um botijão GLP (gás liquefeito de petróleo), retiraram o objeto da casa e o colocaram na rua. Mais tarde, quando pensaram ter solucionado o problema, retornaram com o botijão e o colocaram em um recipiente com água. Porém, o vazamento continuou e, pouco tempo depois, houve a explosão.





A área mais atingida pelas chamas foi na moradia localizada mais ao fundo do lote, que teve parte de um sofá queimado na sala, uma porta destruída e objetos chamuscados na cozinha. De acordo com os bombeiros, esse ambiente estava iluminado por velas acesas antes do acidente. Não houve nenhum dano na estrutura do prédio. A perícia foi acionada para o local.