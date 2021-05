Família pede ajuda para achar modelo desaparecida no DF

Nathalia Miranda Saraiva Carvalho fugiu do hospital no domingo das mães (foto: Reprodução) Os familiares de Nathalia Miranda Saraiva Carvalho, 25 anos, buscam por qualquer informação que possa ajudar na localização da modelo. Nathalia fugiu do Hospital de Pronto Atendimento Psiquiátrico (HPAP), onde estava internada, no último domingo (9/5), entre às 11h e 13h.









O pai de Nathalia, Auro Carvalho, 57 anos, comerciante e morador da Asa Norte, conta que a modelo estava na Itália, mas teve uma crise psicótica no país. “Depois disso, conseguimos através da embaixada trazer ela para cá. Ela ficou, no ano passado, um período internada no hospital, recebeu alta, mas continuou com os medicamentos. Quando cortou a medicação, ela piorou de novo”, revela.





Auro destaca que a filha, antes desses episódios, não apresentava nenhum sintoma parecido. “Sempre foi tranquila, nunca teve essas crises”. A modelo havia sido internada no Hpap na quinta-feira (6/5). Segundo informações, Nathalia deixou a unidade apenas com um par de chinelas e roupa hospitalar.

Caso tenha alguma informação que possa ajudar a família a encontrar Nathalia, basta entrar em contato por algum desses telefones:





61 98342-4368

61 98337-3488

61 99611-6066