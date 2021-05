Homem morre após levar choque e cair de 4 metros de altura

(foto: CBMDF/Divulgação) morreu em Taguatinga, no Distrito Federal, na tarde desta terça-feira (11/5), após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura aproximada de 4 metros. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que o caso aconteceu por volta das 16h14. Um homem de 40 anosem Taguatinga, no Distrito Federal, na tarde desta terça-feira (11/5), após sofrer ume cair de uma altura aproximada de 4. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que o caso aconteceu por volta das 16h14.









De acordo com os agentes, a vítima realizava um trabalho com uma escada metálica colocada na lateral externa do prédio. A suspeita é que, em algum momento, a escada tocou a fiação elétrica e causou o choque. O CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas e dez militares.