Vídeo: para fugir da polícia, homem pula de andar de prédio

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) busca por um foragido da operação Última Ceia, deflagrada no sábado (8/5), que visa reprimir o comércio de drogas em todo o DF, especialmente no Lago Norte. Vídeo captado pelo circuito interno de segurança de um prédio de Taguatinga mostra o suspeito pulando um dos andares para fugir da polícia.









A filmagem foi analisada pelos investigadores para auxiliar na identificação do homem. No sábado, a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) prendeu três pessoas por posse de munição, associação para o tráfico e tráfico de drogas, no âmbito da operação Última Ceia. Os agentes mapearam o modo de atuação do grupo, identificaram os integrantes e descobriram o local usado para armazenar as drogas, em Taguatinga.

Durante as buscas, a equipe encontrou balanças de precisão, dinheiro em espécie e dois veículos que eram usados pelos suspeitos. Os três envolvidos foram levados para a carceragem da PCDF.