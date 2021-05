Quantidade de vacinados contra a covid chega a 36,5 milhões; 17,2% da população

O Brasil vacinou até esta terça-feira, 11, 36.502.196 pessoas com ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Os números são obtidos diariamente pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde. A quantidade de pessoas imunizadas representa até aqui 17,24% da população.



Balanço divulgado às 20h pelo consórcio com dados obtidos junto a 24 Estados mostra que 592.579 pessoas receberam a primeira dose. Entre os 36,5 milhões de vacinados, 18.380.678 receberam a segunda dose, o que representa 8,68% da população com a imunização completa; 307.087 pessoas receberam a segunda dose nesta terça-feira.



No total, os Estados aplicaram 899.666 doses, entre aqueles que foram vacinados pela primeira vez e os que receberam o reforço do imunizante. As autoridades de saúde destacam a importância de os cidadãos retornarem ao posto na data marcada para completar a vacinação e assegurar a proteção contra a covid-19.



Levando em consideração dados relativos à primeira dose, o Mato Grosso do Sul tem a vacinação mais avançada do País até esta terça-feira. O Estado imunizou 22,28% da sua população contra o novo coronavírus. O que tem a menor porcentagem é Roraima, com 10,91% da população vacinada. Em números absolutos, São Paulo lidera com 8,8 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose.



O Ministério da Saúde decidiu nesta terça-feira suspender o uso da vacina de Oxford/AstraZeneca em gestantes e puérperas após o registro da morte de uma grávida do Rio de Janeiro que havia sido vacinada. O evento adverso já havia feito a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientar, na noite de segunda-feira, 10, a interrupção da utilização do imunizante nesse grupo populacional.