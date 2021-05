VÍDEO: homem invade casa de policial civil e acaba morto

(foto: Material cedido ao Correio) morto, na manhã desta terça-feira (11/5), durante uma tentativa de assalto à casa de um agente da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), no Distrito Federal. Vídeo obtido pelo Correio Braziliense mostra o rapaz, de identidade ainda não revelada, momentos antes de invadir a residência. Um homem acabou, na manhã desta terça-feira (11/5), durante uma tentativa deà casa de um agente da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), no Distrito Federal. Vídeo obtido pelo Correio Braziliense mostra o rapaz, de identidade ainda não, momentos antes dea residência.









Segundo as investigações, o suspeito entrou pelo quarto da filha do policial, que não estava em casa no momento do ocorrido. O agente dormia com a mulher em outro cômodo quando foi acordado com o suspeito batendo no peito dele. "Ele disse 'perdeu, perdeu. Deita no chão'. E, em seguida, disse: 'Pode subir, já ganhei'. Dando a entender que havia mais gente. As mãos dele estavam nas costas, simulando que estava armado", detalhou o delegado-chefe da 12° Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), Josué Ribeiro.









Acordada, a mulher teria empurrado o suspeito, que se desequilibrou. Nesse momento, o policial conseguiu pegar a arma debaixo do travesseiro e disparar contra o peito do assaltante. O homem morreu na hora. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados ao local, mas o encontraram sem vida.





Equipes do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil do DF estiveram no local. O caso segue para a apuração da 38ª DP (Vicente Pires).