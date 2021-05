Menina de 13 anos mata namorado da mãe com facada

(foto: Fotos: Polícia Civil/ Divulgação)

Uma menina de 13 anos foi apreendida apósda mãe com umano pescoço, em Rio Verde do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu no último domingo (9/5). O homem de 59 anos chegou a ser levado ao hospital, mas morreu quase