Fernando de Noronha abre seleção simplificada para vagas de diversas áreas

morar e trabalhar em Fernando de Noronha? Pois então é bom ficar atento. Serão abertas nesta quarta-feira (5/5), inscrições para seleção pública simplificada, que terão como alvo 83 vagas temporárias, todas para o arquipélago, que pertence a Pernambuco. Você já pensou emem Fernando de Noronha? Pois então é bom ficar. Serão abertas nesta quarta-feira (5/5), inscrições para seleção pública simplificada, que terão como alvo 83 vagas temporárias, todas para o, que pertence a Pernambuco.









A seleção foi autorizada em abril, e as inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até 14 de maio. Há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. As vagas são para diferentes áreas (veja lista no final da matéria). De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas presencialmente ou pelos Correios, de forma gratuita.





Os candidatos terão que entregar, presencialmente, ou enviar via Correios, a ficha de inscrição preenchida. Também devem ser enviados documentos que exigem a qualificação paras vagas. Em caso de entrega pelos Correios, os documentos devem ser enviados via Sedex com aviso de recebimento para o Escritório de Apoio no Recife, na Avenida Rio Capibaribe, 147, 6º andar, Sala de Gestão de Pessoas, Santo Antônio, Recife-PE, CEP: 50.020-080.





Se for presencial, o candidato deve ir entre 8h e 14h à quadra da Erem Arquipélago Fernando de Noronha, na BR-363, em Fernando de Noronha. Pessoas com deficiência devem apresentar laudo médico. O processo seletivo terá uma única etapa, de análise profissional e de títulos.





resultado preliminar será divulgado em 31 de maio de 2021. O resultado final, depois do prazo de envio e julgamento de recursos, está previsto para ser anunciado em 22 de junho. O resultado será divulgado no site oficial de Fernando de Noronha. Todas as informações Segundo o cronograma, opreliminar seráem 31 de maio de 2021. O resultado final, depois do prazo de envio e julgamento de recursos, está previsto para ser anunciado em 22 de junho. O resultado será divulgado no site oficial de Fernando de Noronha. Todas as informações podem ser acessadas neste site





Veja as vagas:





Administração geral - 1 vaga

Agente ambiental - 1 vaga

Agente de apoio nutricional - 1 vaga

Agente de portaria - 1 vaga

Agente de serviços gerais - 4 vagas

Agente em administração - 4 vagas

Agente em atividades de saúde - 1 vaga

Agente em manipulação documental - 1 vaga

Apoio administrativo II - 4 vagas

Arquiteto - 1 vaga

Assistente administrativo/Informática - 1 vaga

Assistente de biblioteca - 2 vagas

Assistente de educação infantil - 7 vagas

Assistente social - 1 vaga

Condutor de veículo escolar - 1 vaga

Condutor de veículos - 4 vagas

Coordenador de Núcleo Socioeducacional - 2 vagas

Coordenador núcleo laboratório de informática - 1 vaga

Coordenador pedagógico - 2 vagas

Educador de disciplina - 2 vagas

Enfermeiro I - 2 vagas

Farmacêutico bioquímico - 2 vagas

Fiscal do Porto - 3 vagas

Jornalista - 1 vaga

Obras e manutenção - 2 vagas

Professor de Educação Física - CIEI - 1 vagas

Professor de Educação Infantil - Nível Médio - 4 vagas

Professor de Educação Infantil - Nível Superior - 6 vagas

Professor de Física - 1 vaga

Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Nível Médio - 2 vagas

Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Nível Superior - 3 vagas

Psicólogo - 1 vaga

Técnico de apoio logístico - 1 vaga

Técnico de nível superior - Pedagogia - 1 vaga

Técnico de nível superior - Serviço Social - 1 vaga

Técnico em análises clínicas - 1 vaga

Técnico em enfermagem I - 4 vagas

Técnico em georreferenciamento - 1 vaga

Técnico em imobilização ortopédica - 1 vaga

Técnico em radiologia - 1 vaga

Terapeuta ocupacional - 1 vaga