Chuva forte em Manaus destrói abrigo de imigrantes e deixa feridos; veja

A enxurrada destruiu um abrigo de imigrantes venezuelanos e haitianos (foto: Reprodução)

Três pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (03/05), em Manaus, durante umaforte na cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a enxurrada destruiu um abrigo devenezuelanos e haitianos. Veja os vídeos abaixo:

A força dafoi tão grande que derrubou um muro e arrastou tendas montadas no terreno, localizado na Avenida Torquato Tapajós. As pessoas que vivem no local perderam documentos e objetos. Além disso, aparelhos eletrônicos que ficavam nado abrigo ficaram estragados.

No imóvel ao lado, onde fica a Secretaria de Educação, a chuva também danificou carros que estavam no estacionamento.

A Defesa Civil de Manaus informou que oito pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde da capital, incluindo uma mulher grávida e um bebê. O estado de saúde deles não foi informado. Ao menos 40 famílias devem ser direcionadas para outros abrigos da cidade.