Adidas nega que almoço de CEO com Bolsonaro seja apoio político

Empresárias posaram para a foto com o presidente sem máscara, apesar do recrudescimento da pandemia de COVID-19 (foto: Alan Santos/PR) Adidas se posicionou neste domingo (2/4) sobre a presença da CEO na empresa no Brasil, Flávia Bittencourt, em um almoço com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Realizado na última sexta-feira (30), contou com a presença de aproximadamente 50 empresárias. Após críticas nas redes sociais, ase posicionou neste domingo (2/4) sobre ada CEO na empresa no Brasil, Flávia Bittencourt, em umcom o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Realizado na última sexta-feira (30), contou com a presença de aproximadamente 50









Almoço com o presidente contou com a participação de ao menos 50 executivas, representantes de empresas como Carrefour e Adidas (foto: Alan Santos/PR) relacionamento. O almoço foi organizado pela gaúcha Karim Miskulin, presidente do Grupo Voto, empresa de mídia e de eventos de





Na lista de convidadas, nomes de peso como como Cláudia Saad, mulher do empresário Johnny Saad, dono da Band, Cristiane Lacerda, diretora da rede de supermercados Carrefour, e Gabriela Manssur, promotora de Justiça e criadora do Instituto Justiça de Saia.





As participantes posaram para foto com o presidente sem máscara, a despeito do momento crítico da pandemia.





Leia o comunicado da Adidas na íntegra





"A adidas esclarece que a participação de Flávia Bittencourt no almoço que contou com a presença de membros do Governo Federal teve como objetivo participar de discussões relevantes para a sociedade. Na pauta, dentre os principais assuntos propostos figuraram a equidade de gênero e a maior participação das mulheres nos setores públicos e privados, temas que há muito fazem parte das causas defendidas pela executiva.





Reforçamos ainda que a presença da executiva no evento não representa qualquer posicionamento político da companhia, que possui uma visão apartidária em todos os países em que atua."