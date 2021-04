Bairros fantasmas surgem em Maceió após afundamento de terra; entenda

AM

Os moradores cobram do governo uma solução para os problemas causados no solo por causa da extração de sal-gema realizada durante décadas pela Braskem (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Mais de 17 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em Maceió devido a um fenômeno geológico que vem assustando moradores da capital de Alagoas. Desde 2018, a cidade sofre com um afundamento do solo, que engole ruas, destrói prédios, derruba paredes de casas e causa tremores de terra.



A culpada do terror é a petroquímica Braskem, que devido a exploração de sal-gema, prometeu pagar R$ 2,7 bilhões para realocar os moradores que deixam para trás suas memórias e verdadeiros bairros fantasmas.



Os moradores cobram do governo uma solução para os problemas causados no solo pela extração de sal-gema, realizada durante décadas pela Braskem.





O protesto teve início por volta das 8h30 e fechou os dois sentidos da via, provocando um grande congestionamento na região.









MACEIÓ TA AFUNDANDO!!!!! pic.twitter.com/5uZMeMvdHB %u2014 alvaro (@alvxaro) April 29, 2021



O movimento vem ganhando força após a adesão do influenciador digital Alvaro. Nas redes sociais, o jovem, que tem mais de 7 milhões de seguidores, promoveu a tag: "Maceió está afundando”. O assunto ficou entre os mais falados do Twitter.

Tremores assustam

.



no 1º dia de tremor meu irmão saiu correndo do prédio dele com o cachorro nos braços e desesperado achando que o prédio ia cair

passava noites sem conseguir dormir

demorou pra conseguir achar outro lugar pra morar pq os alugueis em outros bairros aumentaram mt

MACEIO TÁ AFUNDANDO pic.twitter.com/f87t5YlcpT %u2014 lava bee-girl do nordeste (@luanatmonteiro) April 29, 2021

O agravamento da instabilidade no solo começou em 2018, com um tremor de terra e surgimento de rachaduras no Bairro do Pinheiro. Em seguida, o problema se espalhou e atingiu os bairros vizinhos, Mutange, Bebedouro e Bom Parto





Agora, esses locais se transformaram em destruição. Moradores compartilham fotos e pedem socorro para salvar as ruas que estão desabitadas.



Segundo os moradores da região, a população sente todos os dias pequenos tremores. "O chão está afundando a cada dia que passa e rachaduras novas surgem", explica uma moradora do local.



"Morei no Pinheiro a vida toda, foi aqui que minha avó e minha mãe compraram suas primeiras casas. Estudei no bairro, brinquei, cresci, fiz amigos, trabalhei... Ver a situação dele hoje me deixa destruída", explica outra.

A Braskem explorou sal-gema nos arredores da cidade por décadas, e o afundamento é consequência de problemas na selagem dos poços explorados.