Auxílio emergencial e clã Calheiros são destaques em Maceió

O legado do clã Calheiros pauta a disputa em Maceió. O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), e o atual prefeito da capital, Rui Palmeira (sem partido), apostam em Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB).



Ex-procurador e ex-secretário de Segurança do Estado, ele fez uma campanha que salientou sua experiência no Ministério Público e prometeu um auxílio emergencial.



Seu opositor, o deputado João Henrique Caldas, o JHC, (PSB) afirma que o município precisa de mudança e tem apoio do ex-governador Ronaldo Lessa (PDT). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.