Eleições 2020: Apenas cinco urnas eletrônicas apresentaram problemas em Maceió

Em Maceió (AL), onde cerca de 500 mil eleitores estão aptos a votar neste 2º turno das eleições municipais, apenas cinco urnas eletrônicas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas, segundo as últimas informações publicadas no site do jornal Gazeta de Alagoas.



Os dois finalistas, Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) e João Henrique Caldas, o JHC (PSB) votaram no período da manhã. O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB) também escolheu o período da manhã para votar.



De modo geral, faltando pouco mais de meia hora para o fechamento das urnas na maior parte do Brasil, as eleições transcorrem dentro de um ambiente de tranquilidade em Maceió.



Segundo a última pesquisa Ibope realizada na capital alagoana e publicada na sexta-feira, 27, JHC tinha 57% das intenções de votos e Alfredo Gaspar tinha 47%.