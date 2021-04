Mega-Sena 2364, Lotofácil 2212 e outras quatro loterias; veja as dezenas

As seis loterias sortearam, juntas, R$ 6,7 milhões (foto: Reprodução/Caixa)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (22/4), os concursos 2364 da Mega-Sena, 2212 da Lotofácil, 5546 da Quina, 2214 da Dupla Sena, 1628 da Timemania e o 447 do Dia de Sorte.





Ao todo, as seis loterias pagaram juntas mais deem prêmios.Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira as dezenas:

Mega-Sena no valor de R$ 2.500.000

20 - 33 - 42 - 44 - 51 - 56

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22

Quina no valor de R$ 700.000

42 - 55 - 56 - 62 - 80

Dupla Sena no valor de R$ 300.000

1° sorteio: 17 - 19 - 26 - 29 - 30 -36

2° sorteio: 13 - 25 - 27 - 29 - 35 - 36

Timemania no valor de R$ 1.400.000

03 - 08 - 13 - 32 - 44 - 51 - 53

Time do Coração: Bragantino/SP

Dia de Sorte no valor de R$ 300.000

04 - 07 - 09 - 18 - 20 - 26 - 29

Mês de Sorte: Abril

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina