Confira o resultado da Quina 5542, Lotofácil 2208 e Lotomania 2170

As três loterias sortearam mais de R$ 5 milhões em prêmios (foto: Reprodução/Agência Brasil)

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000





04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Quina no valor de R$ 1.500.000





09 - 10 - 15 - 63 - 69





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Lotomania no valor de R$ 2.200.000





08 - 11 - 13 - 31 - 38 - 48 - 50 - 51 - 57 - 60 - 63 - 74 - 76 - 79 - 83 - 85 - 91 - 92 - 93 - 97





A quantidade de ganhadores você confere aqui





Dupla-Sena de Páscoa





Neste sábado, acontece o sorteio do concurso 2212 da Dupla-Sena de Páscoa. O prêmio estimado é de R$ 30 milhões e não acumula. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado, por maiores de 18 anos nas lotéricas de todo o país, por meio do volante especial, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.





O sorteio será realizado, a partir das 20h, horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).





Com apenas uma aposta da Dupla-Sena, o apostador concorre a dois sorteios no mesmo concurso. Ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis ou deixar que o sistema escolha os números, na aposta surpresinha. O preço da aposta simples, com seis números, é R$ 2,50.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

A Caixa Econômica Federal, na noite desta sexta-feira (16/4), os concursos 2208 da Lotofácil, 5542 da Quina e o 2170 da Lotomania. As três loterias, juntas, pagaram mais de. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira as dezenas sorteadas: