Quina 5545, Lotomania 2171, Lotofácil 2211 e outras loterias

As seis loterias sortearam mais de R$ 10 milhões em prêmios nesta terça-feira (foto: Reprodução/Agência Brasil)

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000





04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Quina no valor de R$ 4.300.000





28 - 30 - 37 - 64 - 76





Lotomania no valor de R$ 3.200.000





03 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 23 - 27 - 35 - 37 - 47 - 51 - 64 - 67 - 72 - 76 - 81 - 83 - 94 - 99





Dupla Sena no valor de R$ 150.000





1° sorteio: 07 - 12 - 29 - 37 - 41 - 45

2° sorteio: 29 - 30 - 31 - 36 - 44 - 48





Timemania no valor de R$ 1.200.000





09 - 17 - 28 - 43 - 47 - 52 - 72





Time do Coração: Ji-Paraná/RO

Dia de Sorte no valor de R$ 150.000





03 - 05 - 06 - 11 - 16 - 21 - 27





Mês de Sorte: Dezembro

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.





A Caixa, na noite desta terça-feira (20/4), os concursos 2211 da Lotofácil, 5545 da Quina, 2171 da Lotomania, 2213 da Dupla Sena, 1628 da Timemania e o 446 do Dia de Sorte. Os prêmios pagaram mais de. Os sorteios foram realizados no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas de cada loteria: