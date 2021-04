Jovem de 21 anos preso na Papuda morre com suspeita de COVID-19

(foto: Wilson Dias)

Um interno do sistema penitenciário do Distrito Federal morreu, na manhã deste sábado (10/4), com suspeita de COVID-19. Jonathan Henrique da Costa Sousa, 21 anos, estava no Bloco 6 do Centro de Detenção Provisória (CDP) 1. Recentemente, ele havia ficado em uma cela, destinada a presos infectados ou com suspeita da doença. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) confirmou a informação.