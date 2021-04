Visita ao Cristo Redentor está liberada ao público no Rio

(foto: Luciola Vilella/ MTUR) atividades, mas mantendo algumas áreas com restrições. Localizado na maior floresta em área urbana do mundo, está com algumas áreas do parque liberadas até o dia 19 deste mês, mas outras permanecem fechadas ao público, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Com a flexibilização das medidas de combate à COVID-19, publicadas pela prefeitura do Rio e pelo estado, o Parque Nacional da Tijuca está reabrindo suas, mas mantendo algumas áreas com restrições. Localizado na maior floresta em área urbana do mundo, está com algumas áreas do parque liberadas até o dia 19 deste mês, mas outras permanecem fechadas ao público, para evitar a disseminação do novo coronavírus.





As regras no Parque obedecem às medidas mais restritivas, seja do decreto municipal ou do estadual. Deste modo, o funcionamento nesses 11 dias de visitação ao Corcovado, será das 12h às 19h, e também o funcionamento dos serviços concessionados de transporte até o Cristo Redentor, da seguinte maneira: entre 9 e 12 de abril, por causa do decreto estadual, deverá ser respeitado o limite de 40% da capacidade total de visitação no Alto Corcovado. De 13 a 19 de abril, o limite a ser respeitado aumenta para 50%, conforme estabelece o decreto da prefeitura do Rio.





Funcionamento

Com exceção do Corcovado, as outras áreas do parque estarão abertas ao público, das 8 às 17h.





Visitação

De acordo com a medida, está permitida também a visitação ao Parque Lage, que fica no Parque Nacional da Tijuca, das 12h às 17h, com limite de 50% da capacidade total (por hora), incluindo a área dos jardins e o palacete. A entrada será mediante agendamento prévio no site da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.





Trilhas

Fica autorizado o uso de trilhas na Floresta única e exclusivamente para a prática individual de atividades físicas e sem aglomerações, estando proibida a entrada de grupos de excursões para fazer trilhas com guias. Atividades físicas individuais estão liberadas, mas em grupos, proibidas.





A trilha do Parque Lage-Corcovado, que tem seu início a partir do Parque Lage continua fechada. Foi reaberto o Centro de Visitante Paineiras, mas seguirá fechado o Centro de Visitantes do setor Floresta.





Além disso, continuarão totalmente fechadas as trilhas da Pedra Bonita e da Pedra da Gávea, que estarão fechadas para caminhadas, corridas ou qualquer outra atividade.





Permanece totalmente proibido o acesso e a permanência em todos os mirantes localizados dentro do Parque, como Dona Marta, Vista Chinesa, mirante da Cascatinha, Mesa do Imperador, Bela Vista, Paineiras. Continua proibido também o banho de cachoeira (o que inclui o acesso e a permanência nas cachoeiras/duchas/lagoas) no Parque Nacional da Tijuca,





Também permanecem proibidos os voos duplos ou de instrução a partir da rampa de voo livre, de asa delta, da Pedra Bonita. Seguem permitidos apenas os voos individuais.