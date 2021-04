COVID-19: estado do Rio registra 260 mortes nas últimas 24h

(foto: AFP / Florian PLAUCHEUR)

Nas últimas 24h, 260 pessoas morreram de COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A taxa de ocupação das UTIs está em 89,4% e a de, em 75,2%. O painel de monitoramento do estado, relativo a este segundo dia de flexibilização das medidas restritivas, demonstra que 22 municípios fluminenses, hoje, são considerados de "muito alto risco" de contaminação.A situação está mais crítica na capital e nasmais próximas a ela - na Baixada Fluminense (Itaguaí, Paracambi, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João do Meriti, Queimados, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Magé), região metropolitana (Niterói, Engenheiro Paulo de Frontin e Guapimirim), região serrana (Areal, Teresópolis, Nova Friburgo e Miguel Pereira), região dos lagos (Casimiro de Abreu e Cabo Frio) e região sul-fluminense (Sapucaia e Mendes).