Novo ministro da Saúde pede e OMS vai ajudar o Brasil

O diretor-geral da(OMS),, confirmou, nesta terça-feira (06/04), a chegada de um acordo com o ministro da Saúde,para permitir técnicos da agência ajudem o Brasil a lidar com a

O encontro entre o chefe da Saúde e Tedros foi realizado no último sábado (03/04). Segundo o diretor da OMS, Queiroga afirmou que o momento que opassa está "realmente terrível"."Discutimos como a situação é séria no Brasil e ele (Queiroga) começou descrevendo a situação que é realmente terrível, e o que ele gostaria de fazer", disse Tedros. "Concordamos no caminho a seguir", explicou.Segundo o diretor, a OMS está comprometida em ajudar "de todas as maneiras possíveis".