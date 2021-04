Médico prescreve inalação de cloroquina, e paciente morre no RS

Inalação de hidroxicloroquina: um novo patamar do ''tratamento precoce'' (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 11/04/2020)

Um médico prescreveu inalação de hidroxicloroquina diluída para um paciente na cidade de Alecrim (RS), na fronteira com a Argentina, apesar de o método não fazer parte do protocolo do Ministério da Saúde para combate à COVID-19. O homem de 69 anos morreu dois dias depois de receber o “tratamento”.

As informações são do portal “GZH”. Em depoimento à página, familiares afirmaram que fizeram umaao Ministério Público para que o caso seja investigado.

Eles também relatam que o paciente relatou piora após passar pelo procedimento.

O paciente de 69 anos recebeu quatro nebulizações da cloroquina. Elas aconteceram por meio de apenas um comprimido, que foi repartido em quatro pedaços menores e diluídos. Tudo aconteceu em 20 de março.

O prontuário médico do dia posterior, 21, informa que o idoso teve complicações do seu quadro de saúde. Neste segundo dia, o paciente não recebeu as sessões de inalação de cloroquina, apenas o remédio via oral, como recomenda a bula do medicamento.

Apesar de também não ter comprovação científica, a ingestão oral faz parte do protocolo do Ministério da Saúde para combater a virose. O procedimento é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em depoimento ao “GZH”, o médico Paulo Gilberto Dorneles se disse tranquilo, apesar de confessar que não prescreveu o método para outros pacientes de Alecrim.

“Usamos uma dose ínfima, quase um placebo. Não alterou em nada o quadro. Usamos como tentativa enquanto aguardávamos leito de UTI. Eu com o paciente ruim, sem leito de UTI, tu sabes o que é trabalhar no interior, sem condições. Então a gente usou, foi feita a tentativa, mas em dosagem ínfima porque a gente não tinha segurança da validade”, afirmou.