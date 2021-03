Motorista bêbado atropela pessoas em porta de igreja

Polícia Militar do DF deteve o motorista atropelador (foto: Divulgação/PMDF)

Na noite dessa segunda-feira (29/3), um motorista atropelou pedestres que estavam em uma calçada em frente a uma igreja no Distrito Federal.





O caso aconteceu na avenida P1, no Sol Nascente. Após atingir as pessoas, o carro continuou em movimento até bater contra o portão do templo.









A Polícia Militar, que cuidou da ocorrência, informou que o homem estava embriagado, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Depois de passar pelo hospital, o rapaz foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Até o momento, nem Bombeiros nem PM informaram o número de vítimas.





Aguarde novas informações