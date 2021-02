Suspeito de atropelar bebê e babá nega que dirigia em alta velocidade

O condutor do veículo se apresentou à delegacia de Sete Lagoas na madrugada desta segunda-feira (foto: Reprodução da Internet/Google Maps)

suspeito de atropelar e delegacia na madrugada desta segunda (22/2). Segundo o delegado Thiago Pacheco, o rapaz de 18 anos confessou estar na direção do Gol prata e disse que, após o acidente, foi linchado pelas testemunhas. de matar Brayan Henrique da Silva, de apenas seis meses, e da babá Adriana Aparecida Pereira, de 41 anos, em Sete Lagoas , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última quinta-feira, apresentou-se nana madrugada desta segunda (22/2). Segundo o delegado Thiago Pacheco, o rapaz de 18 anosestar nado Gol prata e disse que, após o, foi linchado pelas testemunhas.





Ele teria confirmado aos policiais que não conseguiu fazer a curva porque tentou desviar de um menino que estava na rua, que sabia dirigir há pouco tempo e que o padrasto foi quem o ensinou a guiar. Em depoimento, afirmou ainda que sempre pediu para o dono do carro para assumir a direção e que, naquele dia, teve a permissão do proprietário.





Acompanhado de dois advogados, o suspeito negou, no entanto, que estava conduzindo o veículo em alta velocidade e que estaria alcoolizado. Ele afirmou em depoimento ter consumido duas latas de cerveja e que estaria circulando com velocidade entre 20 km/h e 40 km/h. Revelou ainda que conseguiu se desvencilhar dos agressores e fugiu, mas não disse à polícia onde se escondeu.





“É importante mencionar que esses elementos contrariam o que foi colhido nos autos em termos de provas objetivas e subjetivas, que indicam que o sujeito estava em alta velocidade e se encontrava em situação de embriaguez”, declarou Pacheco.





Apesar de ter se apresentado espontaneamente, não ter carteira de habilitação e ter confessado ser o causador do acidente, o suspeito foi liberado após o depoimento. Segundo o delegado, isso aconteceu porque não foi decretado o flagrante.





“No entanto, nada impede que a Polícia Civil utilize todas as medidas cautelares de acordo com a necessidade da investigação. Continuaremos apurando para que possamos dar uma resposta à família”, garantiu o delegado.

Tragédia

Brayan e Adriana estavam na calçada da porta de casa no momento em que foram atingidos pelo veículo. Segundo as testemunhas, o carro estava em alta velocidade e, por isso, não teria conseguido fazer uma conversão. Acabou, então subindo no passeio e atropelado a babá e a criança.





Vizinhos alegaram que os cinco ocupantes do veículo estavam participando de uma festa em uma casa próxima e que teriam saído para comprar bebidas. Revoltadas, as testemunhas foram até a residência e atearam fogo.





O dono do Gol prata foi autuado em flagrante por “homicídio culposo na direção de veículo automotor”. As outras três pessoas que estavam no carro estão sendo procuradas.