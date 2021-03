Síndica e amante são presos, suspeitos de assassinato em condomínio de luxo

(foto: Reprodução/RJTV) síndica do local, e o amante dela, foram presos nesta terça-feira (16/3) pela suspeita de terem participado do assassinato de um morador. O amante da síndica, que também presta serviços para o condomínio, teria disparado um tiro contra o homem, após ele ter identificado um desvio financeiro na administração dos prédios. Uma briga de condomínio terminou em tragédia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ado local, e odela, foram presos nesta terça-feira (16/3) pelade terem participado dode um morador. O amante da síndica, que também presta serviços para o condomínio, teria disparado um tiro contra o homem, após ele ter identificado um desvio financeiro na administração dos prédios.









Carlos já foi síndico do local. Ele teria encontrado provas de improbidade de R$ 800 mil nas contas durante a gestão de Priscilla e planejava divulgar as informações em uma reunião com outros moradores, mas foi assassinado quatro dias antes do encontro.





As investigações indicam que o morador levou um tiro de Leonardo Lima, amante da síndica e prestador de serviços do condomínio. De acordo com a reportagem, Leonardo foi até o local do assassinato em um carro que está no nome de sua mulher. O veículo foi identificado mesmo com modificações feitas pelo homem, como instalação de outros pneus e retirada dos adesivos. Ao ser preso nesta terça-feira, ele utilizava o mesmo carro.





“Esse veículo foi vinculado a um funcionário que tinha um caso extraconjugal com a síndica”, afirmou ao jornal o delegado Renato Carvalho, que acompanha o caso. Carvalho também disse que o morador Carlos Monttechiari descobriu os desvios por ter identificado notas fiscais falsas e fantasmas. A síndica e o amante deverão ficar presos por 30 dias, até o fim das investigações do caso.