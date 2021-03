Senado aprova PL que garante troca de implante mamário de pacientes com câncer

O Senado aprovou, em votação simbólica, o projeto de lei (PL) 2.113/2019, que assegura a pacientes que tiverem feito cirurgia plástica reconstrutiva após mutilação decorrente do tratamento de câncer de mama o direito à substituição do implante mamário sempre que houver complicações ou efeitos adversos. O acesso fica assegurado tanto para usuárias de planos de saúde quanto no Sistema Único de Saúde (SUS).



O texto, aprovado na forma de substitutivo do relator da matéria no Senado, Flávio Arns (Podemos-PR), também garante acompanhamento psicológico para pacientes que tiverem sofrido mutilação total ou parcial de mama em decorrência da utilização de técnica para tratar o câncer de mama.



A proposta retorna agora para a Câmara, onde as alterações serão analisadas.