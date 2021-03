Um dos nomes apontados para substituir o general Pazuello é a cardiologista Ludhmila Hajjar, que já estaria já em Brasília (foto: Sergio Lima/AFP)

na tarde deste domingo (14/3) que o general Eduardo Pazuello esteja dedo cargo. "O Ministério da Saúde informa que até o presente momento o ministro Eduardo Pazuello segue à frente da Pasta, com sua gestão empenhada nas ações de enfrentamento da pandemia no Brasil", diz a nota enviada pela assessoria do ministro.A pressão para a substituição devem crescendo nos últimos dias, à medida que o número de mortes em decorrência da covid-19 no Brasil bate recordes.O jornal "O Globo" apurou neste domingo mais cedo que o ministro pode sair alegando problemas de saúde. O jornal "O Estado de S. Paulo" mostrou no sábado (13/3) que a cúpula do Congresso iniciou na sexta-feira uma ofensiva para tirar o general do comando da saúde com a apresentação de nomes técnicos e gestores com conhecimento do SUS.Um dos nomes apresentados é o da cardiologista Ludhmila Hajjar , que estaria já em Brasília para conversar com o presidente da República, Jair Bolsonaro.O nome dela foi levado ao chefe do Executivo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).