Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, é o segundo em maior índice percentual de ocupação de UTIs na capital gaúcha (foto: Reprodução Internet)

%u201CCarreata da morte%u201D promove buzinaço em frente à emergência do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Hospital é o segundo em maior índice percentual de ocupação de UTIs na capital gaúcha neste momento com 152% da capacidade. pic.twitter.com/sLnTWQ8uZB — Alexandre Aguiar PFF2 %uD83D%uDE37 (@alexaguiarpoa) March 14, 2021

Neste domingo (14/3), diversas capitais receberam carreatas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a manifestação realizou um "buzinaço" na porta do Hospital Ernesto Dornelles, uma das referências no tratamento de COVID-19 da capital gaúcha.A situação causou indignação no professor Alexandre Aguiar, que usou as redes sociais para denunciar o movimento bolsonarista. "Carreata da" promove buzinaço em frente à emergência do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Hospital é o segundo em maior índice percentual de ocupação de UTIs na capital gaúcha neste momento com 152% da capacidade", afirmou.