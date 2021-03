Associação de juízes consegue liminar para importar vacinas contra COVID-19

A liminar dispensou a Anamages de pedir autorização de importação das vacinas para a Anvisa (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) familiares e associados da entidade. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages) conseguiu uma liminar na Justiça Federal para importar vacinas contra a COVID-19. A decisão, expedida pelo juiz Rolando Valcir Spanholo, substituto da Vara de Justiça Federal do Distrito Federal, autoriza a aquisição de doses apenas parae associados da entidade.









Na decisão, o juiz Rolando Valcir enfatizou que "algo mais precisa ser feito" para combater a pandemia no Brasil, destacando os altos índices de contaminação no país. Para o magistrado, com o atual ritmo do Plano Nacional de Imunização, orientado pelo Ministério da Saúde, todas as faixas etárias estariam imunizadas depois de mais de um ano.





A decisão também destacou que a Anamages ficará responsável pelo armazenamento e transporte das vacinas, bem como a forma que elas serão distribuídas e aplicadas, além dos riscos inerentes à escolha e eficácia das doses. A liminar dispensou a entidade de pedir autorização de importação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas ordenou que a importação seja feita por empresa registrada junto ao órgão, indicando o nome e comprovando a competência da mesma para o transporte.



O presidente da Anamages, juiz do TJMG Magid Nauef Láuar, considerou a decisão como uma grande vitória. Segundo ele, em entrevista ao site da entidade, a associação não vai ficar com os braços cruzados, observando as vidas ceifadas de seus associados e de seus familiares.



Para o magistrado, a Anamages pretende, com esta ação, ajudar o governo federal na pandemia, tendo em vista que a importação pela Anamages fará com que sobre mais vacinas adquiridas pela União Federal para imunizar outros cidadãos brasileiros.

Deputado contesta decisão

Em sessão virtual nesta quinta-feira (11/03), o deputado federal Henrique Fontana (PT-RS) disse que vai acionar a Advocacia-Geral da União (AGU) para tentar impedir a importação de vacinas por parte da Anamages. Além disso, o parlamentar prometeu abrir uma representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para analisar a decisão tomada pelo juiz federal.