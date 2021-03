André Valadão diz que polícia tem que dar 'tapão' na cara de bandido; veja

André Valadão é pastor da Igreja Batista da Lagoinha (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O pastor evangélico André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha de Orlando, nos Estados Unidos, tem causado polêmica após responder um usuário nas redes sociais dizendo que policial militar “tem que dar tapão no meio da cara”, se referindo a bandidos. O líder religioso rotineiramente tem respondido seguidores no stories do Instagram, por meio da conhecida “caixa de perguntas”.

Nessa quarta-feira (10/3), um usuário fez a seguinte pergunta: “Pastor, sou policial militar, cometo pecado educando os bandidos com uns tapinhas?”.





Ao responder, André Valadão disse que não é pecado e que “tem que dar é tapão no meio da cara mesmo. Se não apanhou em casa, vai apanhar da polícia. Pode sentar o tapa de com força”.





Veja o vídeo: