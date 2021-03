Carreta explode e mata motorista na BR-040; veja vídeo

Em alta velocidade, motorista perdeu controle da direção e bateu numa rocha (foto: Reprodução)

Um homem morreu depois que sua carreta de combustível bateu em uma rocha e explodiu neste domingo (7/3), às margens da BR-040, em Três Rios, na região do Centro-sul fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do km 30, no sentido Belo Horizonte, e deixou o trânsito congestionado por cerca de quatro horas durante a manhã.

Imagens das câmeras de segurança da rodovia mostram que a carreta explodiu imediatamente depois da colisão. O motorista estava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo quando tentou fazer a curva.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na BR-040 para controlar o trânsito. O fogo invadiu a pista contrária e também bloqueou uma das faixas no sentido Rio.





A carreta estava carregada com gás liquefeito de petróleo. Com a batida, o tanque do veículo se soltou da cabine e caiu no Rio Piabanha.





O trânsito só foi devidamente liberado a partir das 14h30, depois que a concessionária responsável pela BR-040 removeu os destroços da carreta e fez a limpeza da pista.





Agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Inea) estiveram no local do acidente para avaliar os riscos ao ambiente, já que houve derramamento de combustível no rio.