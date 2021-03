Tremor de terra em São José da Lapa? Entenda

São José da Lapa, Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Redes Sociais/Reprodução) São José da Lapa e Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, relataram que a terra tremeu na manhã deste domingo (7/3). Tremores de terra de magnitude leve são comuns em Minas Gerais e já foram registrados em diversas cidades. Moradores de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, relataram que ana manhã deste domingo (7/3). Tremores de terra de magnitude leve são comuns em Minas Gerais e já foram registrados em diversas cidades.









Nesses casos, há duas possibilidades: o fato de o tremor ter sido tão suave a ponto de não ser detectado pelos sismógrafos, ou porque o sistema ainda pode ser atualizado posteriormente.





O mapa de abalos sísmicos da USP recebeu três relatos para a região. Confira:





Julia I. d. F.

Cidade Brasileira Próxima: Sao Jose da Lapa/MG

Tremor reportado aqui (-19.73,-43.98) por Julia I. d. F. no dia 2021-03-07. A intensidade indicada do tremor foi fraca e sentido no dia 2021-03-07 às 08:45 horas.





Sidney M.

Cidade Brasileira Próxima: Sao Jose da Lapa/MG

Tremor reportado aqui (-19.70,-43.96) por Sidney M. no dia 2021-03-07. A intensidade indicada do tremor foi forte e sentido no dia 2021-03-07 às 08:50 horas.





Pedro H. M. B.

Cidade Brasileira Próxima: Sao Jose da Lapa/MG

Tremor reportado aqui (-19.72,-43.97) por Pedro H. M. B. no dia 2021-03-07. A intensidade indicada do tremor foi forte e sentido no dia 2021-03-07 às 08:55 horas.





Pelo Twitter, um usuário disse: “Domingo começando bem em São José da lapa. Um tremor de terra pesado”. Ele teve a resposta de outros dois usuários da rede. “Foi tenso mesmo”, disse um deles. “Tremeu tudo aqui”, acrescentou o outro seguidor.

Domingo começando bem em São José da lapa. Um tremor de terra pesado %uD83E%uDD26%uD83C%uDFFD%u200D%u2642%uFE0F %u2014 Fernando %uD83C%uDD71%uFE0Fitencourt %uD83D%uDD3A%uD83E%uDD8A%u2764%uFE0F%uD83D%uDEB2%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@bitencourtnando) March 7, 2021





Segundo Josiane Viegas Freitas, de 41 anos, moradora do Bairro Jardim Encantado, em São José da Lapa, a sensação era de que um prédio estava prestes a cair na casa dela. “Na hora que acordamos, meu esposo estava passando o café e por volta de 8h20 sentimos o tremor. Dava a impressão de que era uma onda forte que a gente estava sentindo na perna. Aí eu ouvi um estouro que parecia que a casa do meu vizinho estava caindo na minha e corremos pra rua. Quando chegamos lá, vimos que nossos vizinhos também sentiram”, contou a professora.





E essa não foi a primeira vez. “Em 2014, houve esse tremor, mas foi cedo e no meu caso eu estava dormindo e não senti. Agora, veio mais em comparação ao outro ano e foi muito mais forte. Foi uma sensação geral, parecendo que estava caindo uma construção”, relembrou.





O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais não receberam nenhum chamado para a região.