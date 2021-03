Rock in Rio: festivais no Brasil e em Portugal são adiados para 2022

Edição 2019 do festival, em outubro de 2019, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro (foto: AFP / Mauro PIMENTEL) Rock in Rio confirmou oficialmente, nesta quinta-feira (4/3), que os dois festivais programados para este ano, no Rio de Janeiro e em Lisboa, serão adiados para setembro e junho de 2022, respectivamente. confirmou oficialmente, nesta quinta-feira (4/3), que os doisprogramados para este ano, noe em, serãopara, respectivamente.





Segundo a organização, a montagem das estruturas dos eventos tanto no Brasil quanto em Portugal já deveria ter começado. Porém, em razão do atual estágio da pandemia de COVID-19 isso não foi possível. "Essa mudança tem um único objetivo: preservar a saúde do nosso público, artistas e equipes que atuam na cidade do Rock”, diz um trecho do texto publicado no perfil do evento no Twitter.

Nos vemos na Cidade do Rock em 2022. %u2764%uFE0F%uD83D%uDC99 #RockinRio2022 pic.twitter.com/1ppNQlmmz5 %u2014 Rock in Rio (@rockinrio) March 4, 2021





No Rio, o festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, e será realizado no Parque Olímpico. Já em Lisboa, o festival deve acontecer no Parque Bela Vista nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho do mesmo ano.





Na edição portuguesa, que já tinha sido adiada de 2020 para 2021 em razão da pandemia, os ingressos vendidos continuam válidos para as novas datas. Quem preferir também pode pedir o reembolso.





Ainda de acordo com a organização, o Rock in Rio já está negociando com as atrações, que podem ser anunciadas ainda no primeiro semestre deste ano. As vendas do Rock in Rio Card também seguem normalmente neste ano, em data a ser divulgada.





Atrações anunciadas





A edição brasileira deste ano já tinha algumas atrações anunciadas: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura abririam o Palco Mundo no dia 24 de setembro. Porém, os organizadores não sabem ainda se as bandas vão continuar na programação em 2022.





Já na edição de Lisboa, nomes como Foo Fighters, Black Eyed Peas, Duran Duran e Post Malone, e as brasileiras Anitta e Ivete Sangalo também se apresentariam no Palco Mundo.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira