Colapso em SC: pessoas rezam em frente a hospitais pelas vitimas de COVID

Em Santa Catarina, 838 pessoas estão internadas com a COVID-19 (foto: Redes Sociais/Reprodução) colapso do sistema de saúde de Santa Catarina, imagens de pessoas reunidas rezando em torno de hospitais vêm confortando os corações de familiares de pessoas infectadas pela COVID-19. Em meio aodode, imagens de pessoas reunidasem torno devêm confortando os corações de familiares de pessoas infectadas pela









Em Santa Catarina, segundo último boletim divulgado, também na quarta-feira (03/03), 838 pessoas estão internadas com a doença. O estado registra 688.600 casos confirmados e 7.618 mortes desde março do ano passado.

Pela primeira vez, a Secretaria de Estado de Saúde passou a divulgar os pedidos de transferência de pacientes que precisam urgentemente de um leito de UTI COVID-19. O estado chegou às 11h de quarta-feira com apenas uma vaga de UTI disponível e mais de 200 pacientes aguardando leito.





Nessa terça-feira (02/03), em nova reunião com o governo do estado, os prefeitos da região da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (Amfri) receberam a promessa de 55 novos leitos, dos quais 15 de UTI (10 no Hospital Marieta e 5 no anexo COVID do Ruth Cardoso) e 40 leitos de retaguarda (20 no Hospital de Luiz Alves, 10 no Hospital Cirúrgico em Camboriú, 5 no Hospital Santo Antônio em Itapema e 5 no Hospital de Penha).





Vacinação

No estado, até o momento, foram aplicadas cerca de 268.134 mil doses de vacina contra a COVID-19 (foto: Pixabay/Reprodução)



No estado, até o momento, foram aplicadas cerca de 268.134 mil doses de vacina contra a COVID-19. Dessas, 204.275 mil pessoas tomaram apenas a primeira dose. Outras 63.859 mil já estão imunizadas por completo.

Segundo dados do governo estadual, 29,96% dos trabalhadores da saúde e 46,93% da população indigena já foram vacinados.









Confira na íntegra os números da vacinação de Santa Catarina Lá, 25.166 idosos de 80 a 84 anos já receberam a primeira dose da vacina. Desses 322 já estão completamente imunizados.

Brasil

Por dois dias consecutivos, o Brasil tem recorde nos registros de mortes decorrentes da covid-19 no país. De acordo com o Ministério da Saúde, 1.910 pessoas foram vítimas da doença nas últimas 24 horas. O resultado deixa o Brasil próximo das 260 mil mortes, já são 259.271 óbitos no acumulado. É uma vítima da COVID-19 a cada 45 segundos. O país vive, agora, o pior momento desde o início da pandemia.





A quarta-feira também chegou ao recorde de casos confirmados em 24 horas, ainda de acordo com o Conass, foram 71.704 resultados positivos para o novo coronavírus. No acumulado, são 10.718.630 infecções