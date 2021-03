Ex-jogadora de volêi Ana Paula Henkel espalha fake news sobre vacinas

Durante a entrevista, a ex-jogadora também afirmou que o Brasil vive uma 'roleta russa' devido à aplicação de vacinas (foto: Joven Pan/Reprodução) (sem partido), a ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel afirmou que as vacinas contra a COVID-19 aplicadas nos Estados Unidos já causaram a morte de 501 pessoas e mais de 11 mil reações adversas. A afirmação é uma notícia falsa e foi feita durante um programa da Jovem Pan, em fevereiro de 2021. Conhecida por seus pocionamentos alinhados ao do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a ex-jogadora deafirmou que as vacinas contra aaplicadas nosjá causaram a morte de 501 pessoas e mais de 11 mil reações adversas. A afirmação é umae foi feita durante um programa da Jovem Pan, em fevereiro de 2021.









O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), agência do Departamento de Saúde dos EUA, informou que os dados não são seguros. A plataforma, de fato, reportou 501 mortes e 11.249 eventos adversos por conta das vacinas, no final de janeiro, mas ainda não houve nenhuma verificação.

Durante a entrevista, a ex-jogadora também afirmou que o Brasil vive uma “roleta russa” devido à aplicação de vacinas.





Pelo Twitter, a médica infectologista Denise Garrett rebateu as falas da ex-jogadora. “Nada no dito vídeo é verdadeiro. Em 250 milhões de doses no mundo: NENHUM óbito, aborto, assimetria facial ou outros dos efeitos adversos sérios mencionados no vídeo LIGADO ÀS VACINAS. Vacinas são seguras. Roleta russa não é tomar vacina. Roleta russa é pegar COVID”, diz a cientista.

NADA no dito vídeo é verdadeiro. Em 250 milhões de doses no mundo: NENHUM óbito, aborto, assimetria facial ou outros dos efeitos adversos sérios mencionados no vídeo LIGADO ÀS VACINAS. Vacinas são seguras.

Roleta russa não é tomar vacina.

Roleta russa é pegar COVID. https://t.co/1RbkVieNpp pic.twitter.com/oDJetf2Aws %u2014 Denise Garrett, MD - VACINA JÁ %uD83D%uDC89 (@dogarrett) March 3, 2021



Segundo a Anvisa, não existe qualquer registro que relacione as vacinas com eventos adversos graves ou mortes no país.

Repercussão

Depois da repercussão do caso, o YouTube se manifestou e afirmou que vai analisar o vídeo.





“Obrigado por trazer isto à nossa atenção, estamos repassando o relatório agora mesmo. Além disso, pedimos que sinalize este vídeo (e quaisquer outros vídeos) que pode violar nossas diretrizes para que possamos analisá-los”, escreveu o Twitter à plataforma.

Obrigado por trazer isto à nossa atenção, estamos repassando o relatório agora mesmo. Além disso, pedimos que sinalize este vídeo (e quaisquer outros vídeos) que podem violar nossas diretrizes para que possamos analisá-los. Agrademos! %u2014 TeamYouTube (@TeamYouTube) March 3, 2021

