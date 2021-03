'É muito difícil a situação em que o Brasil se encontra', avalia Fauci

Para Anthony Fauci, Brasil deveria vacinar a população do país o mais rápido possível (foto: Andrea Hanks/The White House)

, conselheiro do governo Joe Biden e um dos principais especialistas dos Estados Unidos na área, demonstrou preocupação nesta quarta-feira (03/03) com a escalada da pandemia de COVID-19 no Brasil. "É muito difícil a situação em que o Brasil se encontra", afirmou o médico ao ser questionado sobre o assunto durante uma coletiva de imprensa. O cientista também se mostrou disposto a discutir com autoridades brasileiras as medidas para enfrentar a crise sanitária.Na visão de Fauci, o "melhor a se fazer" éo mais rápido e da forma mais segura possível. O médico ressaltou que quanto mais pessoas forem imunizadas contra a doença, menor será a possibilidade de surgirem novas variantes do coronavírus como a identificada inicialmente no Amazonas, e que já se espalhou para outras partes do país e do mundo. Fauci frisou que a imunidade temporária que os indivíduos adquirem após serem infectados pelo vírus não protege contra as novas cepas.Nesta terça-feira (02/03) o Brasil registrou o mais alto número de mortes por COVID-19 em 24 horas desde o começo da pandemia.. Em diversos estados, governadores e prefeitos têm adotado medidas mais restritivas, incluindo toques de recolher, para frear o avanço da doença. Nesta quarta-feira, o governador João Doria (PSDB) confirmou que São Paulo entrará na fase vermelha do plano de combate à pandemia, a mais restritiva.