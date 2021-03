Opas: Brasil enfrenta segunda onda na pandemia de nível nacional

Gerente de Incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri destacou nesta quarta-feira, 3, o fato de que o Brasil enfrenta uma segunda onda na pandemia da covid-19 "em nível nacional". Durante entrevista coletiva virtual da entidade, Aldighieri disse que, nos últimos três meses, nota-se uma segunda onda de casos da doença no País. "É crucial reduzir as transmissões no Brasil, como em outros países da América do Sul", alertou.



Aldighieri citou o Acre, ao dizer que o Estado enfrenta uma "emergência de saúde", também diante de casos de dengue, e também mencionou a pressão sobre os sistemas de saúde em Estados da região Nordeste, antes de alertar para a gravidade do quadro nacional.



Nesse contexto, Aldighieri ressaltou a importância de se buscar controlar a disseminação de outras cepas da covid-19. "Essas variantes são uma preocupação global, e também na região", notou, ao comentar que elas podem afetar o potencial de transmissão e também a eficácia das vacinas disponíveis. De qualquer modo, ele insistiu: "As medidas para conter as transmissões são as mesmas" no caso das cepas, como por exemplo a lavagem das mãos e o distanciamento social. Aldighieri ainda disse que especialistas avaliam neste momento o papel da variante P1, localizada inicialmente no Brasil.



Também presente na coletiva, o diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa, respondeu sobre a possibilidade de que, em alguns países, Estados busquem suas opções para vacinar contra a covid-19, em contextos de problemas do governo federal nessa frente. "De maneira geral, a vacinação funciona melhor com coordenação central", argumentou, ao considerar que governos locais buscando imunizantes com distintos fornecedores podem representar "um desafio" para organizar esse processo.