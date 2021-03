Descontrole da COVID-19 no Brasil é destaque em jornais de todo o mundo

Vista aérea de um trator cavando sepulturas em uma área de cemitério em Manaus, Amazonas (08/01/2021). Descontrole da COVID-19 no Brasil é notícia em todo o mundo (foto: Michael Dantas/AFP)

Nesta quarta-feira (03/03), um dia depois de o registrar o recorde diário de mortes por, veículos de mídia de diferentes países publicaram reportagens sobre o descontrolado avanço da pandemia no país. O, que expõe o drama da população e a inércia das autoridades locais, destaca a inquietação de cientistas com a crisebrasileira, uma ameaça para todos os países do globo.

reportagem do jornal americano , ilustrada por uma foto do mirante do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, sendo esterilizado, mostra que, depois de um ano de pandemia, o Brasil, ao contrário da experiência de outras nações, está vivenciando novos recordes de casos e óbitos. Nessa terça-feira (02/03), foram registradas 1.726 mortes por COVID-19 e 58.327 novos infectados.

Os mais prestigiados jornais do planeta repercutem a crise do país e advertem sobre a variante brasileira do coronavírus (foto: Montagem/NYT - Reprodução/The Guardian - Reprodução/Público - Reprodução)

O NYT ressalta que o país está lutando contra uma nova variante do vírus, que afetou inicialmente o estado do Amazonas, mas que, até o final de fevereiro, foi identificada em 21 dos 26 estados brasileiros, levando ao colapso do sistema de saúde em todas as regiões do país e ao desabastecimento de insumos hospitalares, como o oxigênio.

Os esforços de cientistas para compreender mais sobre a variante e rastrear sua propagação pelo país é relatado na matéria, que evidencia a limitação de recursos para testes e estudos no Brasil. O texto mostra que, enquanto os Estados Unidos fizeram sequenciamento genético em cerca de 1 em cada 200 casos confirmados, os brasileiros sequenciam cerca de 1 em cada 3.000 notificações.

O New York Times apresenta a preocupação de cientistas com os possíveis casos de reinfecção, decorrentes da cepa de Manaus, e o alerta de que os planos de imunização podem se mostrar ineficientes se feitos de forma isolada pelas nações desenvolvidas, sem compreender os países pobres.

A reportagem traz críticas à atuação do governo federal e cita a postura do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o NYT, sabota o distanciamento social, minimiza a ameaça do coronavírus, propagandeia remédios sem eficácia comprovada e não atua para promover uma frente nacional de vacinação e combate à COVID-19.

Na mesma linha do jornal americano, o inglês The Guardian destaca nesta quarta que o 'surto de COVID no Brasil é ameaça global que abre portas para variantes letais'.

O Público, de Portugal, noticia o recorde de mortes e o colapso das redes de saúde públicas e privadas do Brasil, decorrentes do repique da pandemia.