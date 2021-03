Colapso avança pelo mapa

Enquanto o processo de vacinação segue a passos lentos, a pandemia do coronavírus caminha para uma etapa cada vez mais preocupante no Brasil. Estados e municípios vivem situação caótica com o aumento de casos e óbitos e explosão da ocupação de leitos de UTI. Ainda sob reflexo de nova onda da doença, que se mostrou desde as festas de Natal e réveillon, o país tem 18 estados com mais de 80% dos leitos de terapia intensiva em uso por pacientes graves, o que sinaliza com o risco de colapso disseminado do sistema de saúde. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), todo o país teve piora dos indicadores da COVID-19 pela primeira vez desde o início da pandemia.





Os casos mais delicados atualmente estão nas regiões Sul, Nordeste e Norte do país, com estados que não comportam mais internações, como Rio Grande do Sul, Roraima e Rondônia, ou mesmo Pernambuco, que atingiu 92% de leitos ocupados. As regiões Sudeste e Centro-Oeste, por sua vez, ganham fôlego com a redução dos índices de internações, ainda que o percentual de casos esteja longe de recuar.





Diante do quadro, secretários de estado de Saúde de todo o país pediram que o poder público adote de forma geral medidas ainda mais restritivas para controlar a COVID-19, como o fechamento das praias, a adoção do toque de recolher das 20h às 5h e a suspensão das atividades presenciais em todos os níveis da educação. “Entendemos que o conjunto de medidas propostas somente poderá ser executado pelos governadores e prefeitos se for estabelecido no Brasil um ‘Pacto Nacional pela Vida’ que reúna todos os poderes, a sociedade civil, representantes da indústria e do comércio, das grandes instituições religiosas e acadêmicas do país”, diz documento assinado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Confira ao lado a situação por região e as ocupações de leitos de UTI mais críticas entre estados e capitais, situação que sustenta o apelo dos secretários.





No limite

O risco por regiões





SUL

O Rio Grande do Sul atingiu seu momento mais caótico da pandemia. Segundo dados do estado, 100,2% dos 2.824 leitos adultos de UTI estão com pacientes. Na rede privada, o quadro é ainda mais severo: houve necessidade de reativação de leitos, com 927 pessoas internadas. Ontem, o governo avaliou que alugará contêineres refrigeradores para armazenar corpos de vítimas da doença. O estado passa de 12,6 mil mortes e 649.678 casos. Já em Santa Catarina, 95,4% dos 1.575 leitos estão ocupados e o governo vai transferir 16 pacientes para o Espírito Santo. Cidades como Chapecó, Xanxerê e Itapema tiveram, juntas, 16 mortes no último levantamento de 24 horas, totalizando 7.438 no estado. No Paraná, a ocupação é de 92% na terapia intensiva. Na capital, Curitiba, mais de 200 pacientes aguardam por internação, mesmo que o poder público tenha reativado mais de 50 leitos.





NORDESTE

A Bahia passou a ser o centro das atenções, com o rápido avanço da doença em 2021, e hospitais que já estouraram o limite de internações. O estado prorrogou medidas de restrição enquanto espera o sistema de saúde respirar. Em Pernambuco, o índice de ocupação das UTIs é de 92%, no momento em que o estado vive sua pior fase na pandemia. Ceará e Rio Grande do Norte já passaram de 90% de lotação, enquanto Maranhão e Piauí registraram 85% e 80% de ocupação na terapia intensiva, respectivamente.





CENTRO-OESTE

Estado do país com menor incidência de casos, o Mato Grosso do Sul conta com 268 das 298 UTIs ocupadas. O estado registrou 3.350 mortes e 183.105 infectados. Goiás conta com 587 dos 655 leitos com pacientes graves, o que representa 95,3% do total. Já Mato Grosso conta com 88% das 483 vagas de terapia intensiva ocupadas. No Distrito Federal, a situação também é de risco, com 85% de ocupação das UTIs para adultos e 100% para infantis.





NORTE

A situação mais crítica é a de Rondônia, que atingiu 100% de ocupação em seus leitos de UTI e já não conta com vaga para atender a população. No total, 60 pacientes aguardam por leitos no estado, inclusive seis pessoas que já foram entubadas. Todos os municípios estão na fase vermelha do plano de enfrentamento à pandemia. Outro estado em momento caótico é Roraima, que não tem mais capacidade de receber internados, e decretou lockdown para tentar frear os casos e mortes. Já o Amazonas, que recentemente enfrentou falta de oxigênio, tem ocupação de 72,1% nas vagas para pacientes graves. No Amapá, três hospitais estão com 100% de lotação nas UTIs, enquanto Tocantins registrou ontem 100% de ocupação em quatro dos seis hospitais públicos. O Acre também se aproxima de esgotamento total dos leitos para quadros graves, com 96,2% de ocupação. Já o Pará conta com 82,23%, o equivalente a 993 internações.





Com ocupação de UTIs acima de 80%

Estados

Rondônia

Rio Grande do Sul

Goiás

Santa Catarina

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Paraná

Acre

Ceará

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Maranhão

Bahia

Roraima

Piauí

Amazonas

Tocantins

Pará





Capitais

Porto Velho

Florianópolis

Manaus

Goiânia

Fortaleza

Teresina

Curitiba

Natal

São Luis

Porto Alegre

Salvador

Palmas

Recife

Campo Grande

Rio Branco

Rio de Janeiro





Ameaça se repete em várias capitais

A tendência de colapso nos sistemas de saúde se repete em várias capitais. Em 16 delas, a taxa de ocupação de leitos ultrapassa os 80%, sendo que em 10 está acima de 90% e em uma chegou a 100%. O quadro leva autoridades a repensar políticas de isolamento social. Os dados são de recente estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com base nos boletins epidemiológicos.





Entre as capitais, o momento mais crítico é em Porto Velho, que já não comporta mais pacientes nos hospitais. Florianópolis vem a seguir, com 96,2% de ocupação, seguida por Manaus (94,6%), Fortaleza (94,4%) e Goiânia (94,3%). Situação curiosa é o Rio de Janeiro, que conta com 85% das UTIs ocupadas e contrasta com o momento vivido pelo estado – que registra taxa de lotação na terapia intensiva inferior a 70%. Pesquisadores da Fiocruz temem que março seja o pior mês da pandemia no Brasil.





Apesar de percentual mais baixo, cidades como Belo Horizonte (76%) e São Paulo (70%) estão em alerta em relação à demanda nos hospitais. “Nos estados da região, também é preciso atenção, já que deve haver uma tendência de aumento de internações. Não há medidas muito restritivas de distanciamento social e muitas pessoas não usam máscara nem seguem outras recomendações para evitar o contágio”, destaca Margareth Portela, pesquisadora da Fiocruz.